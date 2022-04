Polizei Hagen

POL-HA: Räuberische Erpressung an Geldautomaten

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter forderten am Donnerstagmorgen (31.03.2022) von einer 48-jährigen Frau die Herausgabe des zuvor an einem Automaten abgehobenen Geldes. Die Hagenerin stand, gegen 08.50 Uhr, an dem Geldautomaten an der Haldener Straße. Die zwei unbekannten Männer betraten ebenfalls den Raum, in dem sich der Automat befindet und bauten sich hinter der 48-Jährigen auf. Einer der Männer rief daraufhin "Geld her!". Die Hagenerin lief, ohne den Tätern das Geld auszuhändigen, zu ihrem Auto und fuhr weg. Keiner der Männer rannte ihr dabei hinterher. Die Frau fuhr zu einer Polizeiwache und brachte den Vorfall zur Anzeige. Sie sagte, dass beide Täter circa 30 - 40 Jahre alt und 180 cm - 185 cm groß waren sowie braune Haare hatten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der räuberischen Erpressung ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell