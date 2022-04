Polizei Hagen

POL-HA: Scheiben von drei Autos eingeschlagen - Spüle, Kinderwagen und weitere Gegenstände entwendet

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwischen Mittwochabend (30.03.2022) und Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte unter anderem eine noch neu verpackte Spüle mit Armaturenbrett aus einem geparkten Auto in der Neckarstraße. Ein 32-Jähriger hatte seinen Volvo gegen 6 Uhr mit einer eingeschlagenen Scheibe auf der Beifahrerseite vorgefunden. Das Auto war durchwühlt - eine im Handschuhfach deponierte Sonnenbrille fehlte. Zudem entwendeten der oder die Täter eine Pflanze, acht Glasvasen, einen Teddybär sowie einen grauer Kinderwagen. Alle Gegenstände hatten sich nach Angaben des Hageners im Kofferraum befunden. Neben dem Volvo in der Neckarstraße waren zwei weitere Autos betroffen, bei denen ebenfalls Scheiben eingeschlagen wurden. In der Rheinstraße wurde in einen Fiat eingebrochen - es fehlten ein Navigationsgerät sowie Schmuck. In der Ahrstraße entwendeten die Täter zudem zwei Brillen sowie Kleingeld aus einem VW.

Hinweise auf Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell