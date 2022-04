Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten treffen Senior vor qualmendem BMW an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (31.03.2022) sahen Polizisten gegen 19.40 Uhr einen älteren, stark humpelnden Mann auf der Straße Kronenburgplatz in Hohenlimburg, der vor seinem qualmenden BMW stand. Der 83-Jährige versuchte eine aus seinem Auto auslaufende, schmierige Flüssigkeit mit Wasser in einen Gulli zu spülen. Er berichtete den Beamten, dass er auf dem Weg nach Hause sei und regelmäßig anhalten und Wasser nachfüllen wolle. Die Polizisten stellten mit Blick auf den BMW fest, dass dieser jedoch nicht nur Betriebsstoffe verlor. Der vordere rechte Reifen des Autos war lediglich mit zwei von fünf Radmuttern befestigt. Sie untersagten dem Senior, der nur mit Hilfe oder mit Abstützen am Fahrzeug laufen konnte, die Weiterfahrt. Der Mann zeigte sich jedoch nicht einsichtig und gab immer wieder an, er werde noch mit dem Fahrzeug nach Hause oder in Richtung der Werkstatt fahren. Die Polizisten stellten den BMW sicher und fertigten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt. Die Feuerwehr streute die Straße ab. Der 83-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell