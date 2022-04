Polizei Hagen

POL-HA: 16-jährige Jugendliche und 12-jähriges Kind begehen Diebstähle in insgesamt sechs Geschäften in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Eine 16-jährige Jugendliche und ein 12-jähriges Mädchen wurden am Donnerstagnachmittag (31.03.2022) in der Innenstadt bei einem Ladendiebstahl beobachtet und hatten weiteres Diebesgut bei sich. Gegen 15.45 Uhr bemerkte eine 20-jährige Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Mittelstraße die beiden Mädchen, weil das Sicherheitssystem an der Ausgangstür angeschlagen hatte. Die 16-Jährige trug eine Mütze bei sich, in der sie diverse Schmuckstücke versteckt hielt, die sie zuvor nicht bezahlt hatte. Die Mitarbeiterin des Geschäftes rief die Polizei hinzu. Die Beamten fanden sowohl bei der Jugendlichen als auch bei der 12-Jährigen mehrere Kleidungsstücke, an denen noch die Etiketten angebracht waren. Sie ermittelten, dass es sich dabei um Diebesgut aus insgesamt fünf weiteren Geschäften aus der Innenstadt handelte. Die Polizisten nahmen beide Mädchen mit zur Wache und ließen sie dort von den Erziehungsberechtigten abholen. Sie leiteten Strafverfahren wegen der Ladendiebstähle ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell