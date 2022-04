Polizei Hagen

POL-HA: Mann pöbelt Passantin an

Hagen-Mitte (ots)

Ein 55-jähriger Mann hat am helllichten Tag in der Hagener Fußgängerzone eine Passantin massiv angepöbelt. Die 34-jährige Frau war am Donnerstagnachmittag (31.03.2022) in der Elberfelder Straße unterwegs, als der ihr unbekannte Hagener sie plötzlich massiv und völlig grundlos beleidigte. Mehrfach bezeichnete er die Frau dabei als Hure. Im Anschluss entfernte sich dann der Mann. Eine alarmierte Polizeistreife konnte ihn noch im Innenstadtbereich feststellen. Der polizeibekannte Täter wurde angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (sch)

