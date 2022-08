POL-K: 220810-2-DN/MG/NE/REK Zeugensuche nach tödlichem Unfall auf der BAB 44

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 9. August Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5293068 Nach der Sicherstellung von zwei Spionagekameras in einer Toilettenanlage am Brüsseler Platz grenzen Ermittler den Zeitraum der Aufzeichnungen ein und suchen Personen, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend (4. August), etwa 23 Uhr, und am ...

mehr