POL-FR: Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 17.03.2022, ist ein 13-jähriger Junge in WT-Waldshut mit dem Tretroller verunglückt und hat sich leicht verletzt. Kurz vor 07:30 Uhr dürfte am Roller des Jungen in der Unterführung zur St.Blasier Straße ein Teil der Lenkerstange weggebrochen sein, so dass er in der Folge stürzte. Der Gestürzte verletzte sich und wurde an der ...

