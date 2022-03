Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Seniorin wird Handtasche entrissen - zwei Tatverdächtige ermittelt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 11:15 Uhr, ist in Rheinfelden einer Seniorin die Handtasche entrissen worden. Die 89 Jahre alte Frau war in der Straße Rosenau mit ihrem Rollator unterwegs, als eine junge männliche Person von hinten angerannt gekommen sei und die am Rollatorgriff hängende Handtasche gewaltsam an sich genommen haben soll. Dadurch verlor die Frau den Halt mit einem Arm, stürzte aber nicht und blieb unverletzt. Zeugen erkannten zwei Personen, die zu Fuß vom Tatort flüchteten. Die verständigte Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach den beiden Tatverdächtigen. Aufgrund einer übereinstimmenden Personenbeschreibung wurde ein 15-jähriger Jugendlicher kontrolliert, der noch versuchte, mit einem E-Scooter zu entkommen. Bei dem Jugendlichen konnte Bargeld aufgefunden werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Zwischenzeitlich wurde auch die geraubte Handtasche ohne Bargeld aufgefunden. Das vom Jugendlichen mitgeführte Bargeld sowie weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Der Junge wurde in die Obhut seines Vaters übergeben. Die weiteren Ermittlungen führten zur Identifizierung eines zweiten Tatverdächtigen, eines 16 Jahre alten Jugendlichen. Es besteht der Verdacht, dass beide gemeinschaftlich vorgingen. Die Ermittlungen dauern an.

