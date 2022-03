Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Kennzeichen an geparktem Fahrzeug gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 16.03.2022, zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr, sind an einem geparkten Pkw in Küssaberg-Rheinheim die beiden Kennzeichen gestohlen worden. Der BMW mit den Schweizer Kontrollschildern stand auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Zwischen den Rainen. Als der Besitzer nach einem kurzen Einkauf zurückkam, fehlten am Auto die beiden Kennzeichen. Es handelte sich um Schweizer Kontrollschilder des Kantons Aargau (AG). Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-0.

