Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Silberner VW streift gerade ausgestiegene Autofahrerin - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 18.03.2022, hat in Zell im Wiesental die Fahrerin eines silbernen VW eine gerade ausgestiegene Autofahrerin gestreift. Gegen 07:10 Uhr parkte eine 18-jährige Frau auf den Parkplätzen entlang der Bundesstraße in Höhe einer Metzgerei. Sie stieg aus und stand in Höhe ihrer geschlossenen Fahrzeugtür, als sie vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Autos touchiert wurde. Das Auto hielt an. Die Fahrerin im geschätzten Alter zwischen 45 und 50 Jahren erkundigte sich nach dem Befinden. Die junge Frau erwiderte, nicht verletzt zu sein. Beide Frauen verließen die Örtlichkeit, ohne die Personalien ausgetauscht zu haben. Später stellten sich Schmerzen bei der touchierten Frau ein, weshalb sie einen Arzt aufsuchte. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (Kontakt 07673 8890-0) bittet die Fahrerin des silbernen VW und Zeugen, sich zu melden.

