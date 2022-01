Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Roller unter Alkohol- und Drogeneinwirkung ohne Versicherungsschutz und Fahrerlaubnis geführt.

Sausenheim (ots)

Am Samstag, 22.01.2022 gegen 01:25 Uhr wurde ein 24-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim in der Leininger Straße in Sausenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst stellten die Beamten fest, dass an dem Roller ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht war. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten zudem Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert 0,94 Promille. Darüber hinaus waren drogentypische Auffallerscheinungen beim Fahrer feststellbar. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurden noch diverse Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrererlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell