Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schockanruf - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße - Birkenheide (ots)

Gegen Mittag erhielt eine Seniorin aus Birkenheide einen sogenannten Schockanruf. Ein falscher Polizeibeamter schilderte eine Freundin der Seniorin habe einen tödlichen Unfall verursacht und benötige nun eine Kaution für die Freilassung. Der Ehemann der Seniorin holte daraufhin mehrere Tausend Euro von seiner Bank ab und übergab das Geld gegen 15:30 Uhr an einen vermeintlichen Gerichtsdiener in der Nähe des Amtsgerichtes in Neustadt. Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: -männlich, -ca. 30 - 40 Jahre alt, -ca. 1,80 m groß, -schlank, -hatte dunkles, dünnes Haar, -bekleidet mit OP-Maske, schwarzer Sport-Daunenjacke und schwarzer Hose.

Wer hat im Bereich der Böhlstraße/Robert-Stolz-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann Hinweise zu dem Geldabholer geben?

