Polizei Köln

POL-K: 220810-1-K Videokameras auf öffentlicher Toilette - Zeugenaufruf - Nachtrag

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 9. August Ziffer 2 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5293068

Nach der Sicherstellung von zwei Spionagekameras in einer Toilettenanlage am Brüsseler Platz grenzen Ermittler den Zeitraum der Aufzeichnungen ein und suchen Personen, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend (4. August), etwa 23 Uhr, und am Freitagabend (5. August), gegen 23.30 Uhr, die öffentliche Damen-/Behindertentoilette am Brüsseler Platz genutzt haben. Auf den beiden Speicherchips befinden sich jeweils etwa 20 Videosequenzen, die mit dem Betreten der Toilettenanlage beginnen und daher auch Gesichter zeigen.

Das Kriminalkommissariat 51 bittet Personen, die die Toilette im mutmaßlichen Tatzeitraum genutzt haben, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. Zudem bitten die Ermittler um Hinweise zu Personen, die mit der Anbringung der Kameras in Verbindung stehen könnten. (ph/de)

