Polizei Köln

POL-K: 220811-2-K Skulptur aus Schlosspark in Stammheim entwendet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Diebstahl fahndet die Polizei mit Fotos nach einer etwa 1,80 Meter großen, circa 40-50 Kilogramm schweren weißen Skulptur der Künstlerin Beate Haltern. Unbekannte haben die Figur vermutlich in der Nacht zu Montag (1. August) aus dem Schlosspark in Köln-Stammheim gestohlen. Zeugenangaben zufolge soll die Skulptur am Sonntagabend (31. Juli) gegen 20 Uhr noch auf ihrem Platz gestanden haben. Sie ist Teil eines aus drei Figuren bestehenden Kunstwerks "Pflanzenmenschen" und stand in der Parkanlage an der Stammheimer Hauptstraße.

Hinweise zum Verbleib des Kunstwerks oder zu verdächtigen Personen auf dem Gelände nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

