POL-K: 220811-1-K 59-jähriger Radfahrer verletzt sich bei Unfall mit E-Scooter-Fahrer - Zeugensuche

Nach einem Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Radfahrer am Samstagnachmittag (6. August) in Köln-Mülheim sucht die Polizei nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten E-Scooter-Fahrer mit dunklen Haaren und dunklem Bart. Ihm wird vorgeworfen, gegen 14.45 Uhr auf dem Clevischen Ring in Fahrtrichtung Leverkusen, in Höhe der Manforter Straße, den Radweg des 59-Jährigen gekreuzt zu haben. Trotz eines Ausweichmanövers stießen die beiden zusammen, wodurch der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der E-Scooter Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (jk/al)

