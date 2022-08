POL-K: 220811-4-K/BAB/REK Baumaschine auf gesperrter A 61 gerammt - Skoda-Fahrer schwerverletzt

Köln (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Radfahrer am Samstagnachmittag (6. August) in Köln-Mülheim sucht die Polizei nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten E-Scooter-Fahrer mit dunklen Haaren und dunklem Bart. Ihm wird vorgeworfen, gegen 14.45 Uhr auf dem Clevischen Ring in Fahrtrichtung Leverkusen, in Höhe der Manforter Straße, den Radweg des ...

