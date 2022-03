Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Ladendiebstahl in der Bonner Innenstadt - Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen machen?

Bonn (ots)

Foto-Fahndung: Ladendiebstahl in der Bonner Innenstadt - Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen machen?

Am 23.10.2021 kam es zu einem Ladendiebstahl in der Bonner Innenstadt. Ein bislang Unbekannter verließ mit einer Jacke im Wert von 200 Euro das Bekleidungsgeschäft, ohne diese zu bezahlen. Beim Verlassen konnte der Mann das Auslösen der Diebstahlssicherungsanlage umgehen. Zwei Personen, die den Diebstahl beobachteten, folgten dem Tatverdächtigen und konnten ihn vor dem Ladenlokal festhalten. Der Mann befreite sich jedoch und konnte flüchten, die Ware verblieb bei den Zeugen. Bei dem Diebstahl der Jacke wurde der Unbekannte von einer im Geschäft installierten Kamera fotografiert. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt haben, wird nunmehr auf richterlichen Beschluss ein Foto der Person veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter https://polizei.nrw/fahndung/76323 abrufbar. Wer Hinweise zu der Person geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228/ 15-0 oder per mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell