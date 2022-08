Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angestellten mit Schlägen gedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (25.08.2022) mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen. Der Unbekannte betrat gegen 11.50 Uhr das Geschäft und begab sich mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine. Dort steckte er das Diebesgut offenbar in seinen Rucksack und ließ die Etiketten in der Umkleide liegen. Bevor der junge Mann das Geschäft verließ, sprach ihn ein Mitarbeiter an. Der Tatverdächtige drohte ihm daraufhin mit Schlägen und flüchtete im Anschluss in Richtung der Stiftskirche. Es handelt sich dabei um einen etwa 20 Jahre alten und zirka 180 Zentimeter großen Mann mit schlanker Statur. Er hatte schwarze Haare, einen leichten Kinn-/Schnauzbart und eine leichte Verletzung am Kinn. Er trug ein weißes T-Shirt, eine kurze blaue Jeanshose, Badelatschen und einen schwarzen Lederrucksack mit der Aufschrift "Los Angeles". Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

