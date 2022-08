Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährige von unbekanntem Mann belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend (25.08.2022) in einem Geschäft an der Stuttgarter Straße eine junge Frau belästigt. Die 24 Jahre alte Frau begab sich gegen 19.50 Uhr in das Untergeschoss des Geschäfts, wobei sie bereits einen Mann bemerkte, der ihr in auffälliger Weise folgte. Als sie sich in einem Regal nach einem Produkt umschaute, ging der Unbekannte dicht an ihr vorbei und strich dabei über ihr Gesäß. Die 24-Jährige sprach den Mann auf den Vorfall an, woraufhin dieser aus dem Laden in Richtung Stuttgarter Straße flüchtete. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen zirka 30 Jahre alten und etwa 165 bis 175 Zentimeter großen Mann mit einer schlanken Statur, kurzen dunkelblonden Haaren sowie einem Dreitagebart. Er trug eine blau-orangene Badehose, ein helles T-Shirt mit einem Aufdruck und hatte einen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

