Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Wohnung überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Mann in der Nacht zum Donnerstag (25.08.2022) eine 85-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Nähe des Riedsees angegriffen haben soll. Der 79 Jahre alte Ehemann hörte gegen 00.30 Uhr Rufe und fand seine 85-jährige Frau mit Verletzungen im Erdgeschoss. Ersten Ermittlungen zufolge wollte die Seniorin die noch offenstehende Terrassentür schließen, als ein unbekannter Mann hereingekommen und sie angegriffen haben soll. Er nahm einen Geldbeutel an sich, den die Beamten ohne Bargeld in einer angrenzenden Straße wiederfanden. Der Täter soll zwischen 30 und 40 Jahre alt sein, einen dunklen Teint und dunkle Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

