POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 30.07.2022

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Willen - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es im Heidlandsweg in Wittmund/Willen gegen 01:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei wird durch den bislang unbekannten Täter die Frontscheibe des vor einem Haus abgestellten PKW beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizei Wittmund unter 04462/9110 in Verbindung zu setzen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Rosenstraße in Marienhafe drei Bushaltestellen beschädigt. Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Norden unter der Telefonnummer: 04931/921-0 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallbeteiligter gesucht

Am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es bei den Parkflächen Am Edenhof in Hage zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer. Der 13-jährige Radfahrer wurde dabei leichtverletzt. Die Beteiligten haben vor Ort miteinander gesprochen, sich dann aber getrennt, ohne die Personalien auszutauschen. Der Pkw-Fahrer und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer: 04931/921-0 zu melden.

