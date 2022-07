Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Wittmund - Beim Lidl-Markt beklaut

Am 17. Juli besuchte ein 78-jähriger Kunde den Lidl-Markt in Wittmund. Nachdem er seinen Einkauf bezahlt hatte, steckte der Mann seine Geldbörse in seine Jackentasche. Noch im Laden aufhältig, kurz vor dem Verlassen des Marktes, stellte der Geschädigte fest, dass er bestohlen wurde. Seine schwarze Ledergeldbörse samt Bargeld, Kreditkarte und persönlichen Papieren war plötzlich verschwunden. Hinweise zur Aufklärung der Tat nimmt die Polizei in Wittmund unter 04941/606-215 entgegen.

Friedeburg - Leergutdiebstahl beim Combi-Markt

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt auf das Grundstück des Combi-Verbrauchermarktes in Friedeburg. Anschließend entwendeten sie ca. 20 Leergutkisten. Hinweise zu den Tätern bzw. zu dem Abtransport des Diebsgutes nimmt die Polizei in Friedeburg unter 04465/945780 entgegen.

Neuharlingersiel - Einbruch in Kiosk und öffentliche Toiletten beschädigt

In der Nacht zu Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Kiosk in der Edo-Edzarts-Straße in Neuharlingersiel ein. Die Eindringlinge öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen anschließend in das Innere des Kiosk ein. Aus einer Kassenlade nahmen die Unbekannten Wechselgeld mit. In der gleichen Tatnacht wurden in zwei öffentlichen Toiletten am Strand in Neuharlingersiel Sachbeschädigungen verübt. Hinweise zur Aufklärung dieser beiden Straftaten werden an die Polizeistation in Esens unter 04971/926500 erbeten.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Erheblich unter Alkoholeinfluss Über 2 Promille ergab ein Alkoholtest einer 54-jährigen Autofahrerin, die gestern Abend, gegen kurz vor 18.00 Uhr, im Bereich Friedeburg von der Polizei kontrolliert wurde. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und eine Strafanzeige gefertigt.

