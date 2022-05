POL-DO: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der A 2 - Vollsperrung dauert noch mehrere Stunden

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0589 Bei einem Verkehrsunfall in Dortmund-Hörde ist am vergangenen Freitag (20.5.) vermutlich ein Fußgänger leicht verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach diesem Mann. Gegen 19 Uhr fuhr eine 24-jährige Dortmunderin auf der Straße Schildplatz in nördliche Richtung. Als sie nach links in die Schildstraße abbog, erfasste sie aus ...

mehr