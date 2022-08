POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Rauschgifthandel festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (25.08.2022) mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Königstraße gestohlen. Der Unbekannte betrat gegen 11.50 Uhr das Geschäft und begab sich mit mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine. Dort steckte er das Diebesgut offenbar in seinen Rucksack und ließ die Etiketten in der Umkleide liegen. Bevor der junge Mann das Geschäft verließ, ...

