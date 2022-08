Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - E-Lastenrad entwendet und ausgeschlachtet

Mainz (ots)

Zwischen Dienstnachmittag und Mittwochmorgen ist in Mainz Zahlbach ein hochwertiges E-Lastenrad der Marke Tern, Modell GDA, mit einem Wert von über 6.000,- EUR, entwendet worden. Das Fahrrad befand sich in einer verschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Das Kettenschloss, mit dem das Lastenrad gesichert gewesen war, wurde durch die unbekannten Täter aufgebrochen und am Tatort zurückgelassen.

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei ein am Straßenrand in Mainz-Hechtsheim liegendes, nicht abgeschlossenes Lastenrad gemeldet. Die Beamten konnten jedoch nur einen ausgeschlachteten Fahrradrahmen auffinden, der aufgrund der seltenen Marke, des neuwertigen Zustands und wiedererkennbarer Zubehör-Teile eindeutig das entwendete E-Lastenrad vom Vortag war.

An dem Rad waren alle hochwertigen Anbauteile abmontiert und nicht mehr auffindbar. Es ist zu vermuten, dass diese nun illegal zum Kauf angeboten werden. Die Polizei rät, bei Angeboten auf Verkaufsplattformen immer die Herkunft angebotener Teile zu hinterfragen. Bei Zweifeln sollte auf den Kauf verzichtet werden. Hintergrund ist, dass dies ein Besitz gestohlener Gegenstände wäre und diese auch noch nach Jahren sichergestellt werden könnten. Hat man als Käufer den Verdacht, möglicherweise gestohlene Gegenstände angeboten zu bekommen, sollte man in jedem Fall die Polizei informieren.

