POL-PPMZ: Streit eskaliert

Mainz-Hechtsheim (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Emy-Roeder-Straße in Mainz-Hechtsheim ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 51-jährige Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem PKW und einem Anhänger, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer anschließend das Fahrzeug verließ und sich vom Unfallort entfernte. An der ...

mehr