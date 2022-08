Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Schon wieder Unfall unter Alkoholeinfluss

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Emy-Roeder-Straße in Mainz-Hechtsheim ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Der 51-jährige Fahrer kam mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem PKW und einem Anhänger, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Ein Zeuge beobachtete, wie der Fahrer anschließend das Fahrzeug verließ und sich vom Unfallort entfernte. An der Halteranschrift machten Polizeibeamte den Täter ausfindig. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille.

Bereits am letzten Wochenende hatte es im Mainzer Stadtgebiet einen ähnlichen Unfall unter Alkoholeinfluss sowie mehrere Unfälle mit alkoholisierten Fahrradfahrern gegeben.

