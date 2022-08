Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Getränke geklaut und Pfand kassiert

Mainz-Weisenau (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Polizei eine Person gemeldet, die in einem Supermarkt in Mainz-Weisenau mehrere Wasserkästen mitgenommen habe, ohne zu bezahlen. Als der Unbekannte von einem Mitarbeiter auf den Diebstahl angesprochen wurde, verließ er vor Eintreffen der Einsatzkräfte ohne Ware das Gelände. Den Mitarbeitern zufolge habe der Herr am Vortag ebenfalls mehrere Kästen Wasser entwendet. Diese habe er dann an der nahegelegenen Bushaltestelle ausgeschüttet, um anschließend das Pfand im Markt abzuholen. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ.

Der Mann wird als ca. 180 cm groß und kräftig geschrieben. Er hatte dunkle Haare, trug ein dunkles T-Shirt und eine zerrissene Hose. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell