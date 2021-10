Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Fahrraddiebstahl ++ Buchholz - Unbekannter tritt gegen fahrendes Auto

Buchholz (ots)

Versuchter Fahrraddiebstahl

Am Montag, 27.09.2021, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, an den Fahrradständern an der Wohlaubrücke in der Straße Kabenhof/ P&R Parkplatz in Buchholz ein hochwertiges Fahrrad zu entwenden. Der Täter hatte offensichtlich versucht, das schwarze Herren-Fahrrad der Marke Böttcher, dass mit einem Kettenschloss gesichert war, mit Gewalt von dem Sicherungsbügel zu ziehen. Der Täter hat dann jedoch von seinem Vorhaben abgelassen. Dass Fahrrad wurde durch den Diebstahlsversuch nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei Buchholz bittet um Hinweise auf verdächtige Personen unter 04181/ 285-0

Buchholz - Unbekannter tritt gegen fahrendes Auto

Bereits am Samstag, 25.09.2021, kam es in der Buchholzer Adolfstraße Ecke Breite Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 89jähriger Fahrer eines Pkw Daimler hat dort gegen 12:45 Uhr seinen Pkw wenden müssen, als er feststellte, dass er nicht in die Breite Straße einfahren dürfte. Während des Wendemanövers trat ein bislang unbekannter Mann, der ein Kleinkind an seiner Seite hatte, unvermittelt gegen die rechte hintere Tür des Daimler. Anschließend entfernte sich der Mann mit dem Kind. Zeugen hatten die Situation beobachten können. Es handelt sich bei dem Mann um einen etwa 35 - 40 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren. Der Mann war bekleidet mit einer Jeans Hose. Das Kind trug eine gelbe Jacke mit einer Mütze. An dem Auto entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04181/285-0

