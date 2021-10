Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Schüler auf Fahrbahn gestürzt ++ Neu Wulmstorf - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Asendorf (ots)

Schüler auf Fahrbahn gestürzt

Auf der Jesteburger Straße kam es heute, 06.10.2021, gegen 07.35 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein zwölfjähriger Junge verletzt wurde. Der Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf dem linksseitigen Gehweg in Fahrtrichtung Jesteburg. Hierbei verlor er die Kontrolle über das Rad und kippte vom Gehweg auf die Fahrbahn. Ein 41-jähriger Mann, der ihm mit einem Kleintransporter entgegenkam, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Rad und dem Jungen. Hierbei erlitt der 12-Jährige eine Fraktur. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Neu Wulmstorf - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am 04.10.2021, zwischen 10:20 und 10:35 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße, Fahrtrichtung Bahnhof, gegenüber des Eingangs des Rewe Marktes ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer VW Polo im Bereich der linken Hecktür und des linken hinteren Kotflügels massiv beschädigt worden ist. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen abgestellt. Bei der Spurensuche konnten weiße Lackanhaftungen des verursachenden Fahrzeugs gesichert werden. Mehr ist dazu derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

