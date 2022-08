Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Rotlichtverstoß, Parkversuch, Streifenwagen beschädigt

Mainz (ots)

Nachdem er das Rotlicht einer Ampel in der Mombacher Straße missachtet hatte, sollte gestern Abend gegen 23:00 Uhr, ein 62-jähriger Mainzer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit Blaulicht und dem Schriftzug "Stopp Polizei" wurde dem Fahrer signalisiert, bitte anzuhalten. Dem folgte er auch und hielt zunächst auf der Fahrbahn an. Zur Absicherung wurde der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht dahinter abgestellt. Als die beiden Polizeibeamten ihr Auto verlassen hatten, setzte der Fahrer aber plötzlich zurück um in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand zu fahren, ganz offensichtlich um nicht auf der Straße stehen zu müssen. Die beiden Polizeibeamten versuchten noch mit lauten Zurufen und klopfen auf die Heckscheibe zu signalisieren, dass ein blau blinkender Streifenwagen unmittelbar hinter seinem PKW stand. Aber all´ das half nichts und er fuhr gegen diesen. Glücklicherweise entstand an beiden PKW nur ein leichter Schaden, so dass auch der Streifenwagen weiter für die Nachtstreife einsatzbereit blieb. Den 62-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld wegen des Rotlichverstoßes und eine Verwarnung wegen des Unfalls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell