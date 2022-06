Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Zusammenstoß

Apolda (ots)

Am 27.06.2022, gegen 16:35 Uhr kam es auf Höhe der Tankstelle in der Gramonter Straße in Apolda zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. Eine 21jährige Opel-Corsa-Fahrerin missachtete beim Verlassen des Tankstellengeländes die Vorfahrt und stieß mit einem stadtauswärts fahrenden 50jährigen Motorradfahrer zusammen. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Der Sachschaden am Motorrad beträgt ca. 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

