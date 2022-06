LPI-J: Mopedfahrerin gesucht

Weimar (ots) - Am 27.06.2022, gegen 08:00 Uhr, befuhr ein Ford Transit die J.-Sebastinan-Bach-Straße in Weimar, aus Richtung Erfurter Straße kommend, in Richtung Brahmsstraße. Auf Höhe der Hausnummer 2 fuhr er in eine Einfahrt um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Beim Einlenken touchierte er mit der hinteren Fahrzeugseite den am Fahrbahnrand geparkten PKW Renault. Personen wurden nicht verletz Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

