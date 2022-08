POL-PPMZ: Mainz - Badarmaturen von Baustelle entwendet

Mainz (ots) - In der Sendung "Aktenzeichen XY", am Mittwoch, 24.08.2022 wird der Fall der verbrannten Frauenleiche aus Münster-Sarmsheim zum Thema werden. Die Ermittlungen zu der am 15.06.2022 in Münster-Sarmsheim unter einer Autobahnbrücke aufgefundenen Frauenleiche werden weiterhin fortgeführt. Die Ermittler ...

mehr