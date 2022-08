Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Über 100.000 Euro Schaden durch falsche Handwerker - Warnmeldung Trickdiebstahl

Mainz - Rheinhessen (ots)

Seit April 2022 kam es zu insgesamt zehn polizeilich bekannten Taten in Mainz und Umgebung. Betroffen sind oftmals alleinlebende, ältere Menschen in Mehrfamilienhäusern oder betreuten Wohneinrichtungen. Der Gesamtschaden beläuft sich inzwischen auf über 100.000 EUR.

Die Tatbegehungsweise ist dabei annähernd identisch:

Um Zutritt zu der Wohnung der Opfer zu erlangen, gibt sich ein Täter als Handwerker der Hausverwaltung oder einer beauftragten Firma aus. Der angegebene Grund um in die Wohnung eintreten zu müssen variiert; sei es verfärbtes Wasser, verstopfte oder verunreinigte Rohre, ein unterwasserstehender Keller oder ein Wasserschaden bei den Nachbarn. Während der Täter oftmals in der Küche oder im Bad seine vermeintliche Arbeit verrichtet und das Opfer mit einbezieht, tritt ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung ein und entwendet sowohl Schmuck, als auch Bargeld.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Personen, die Sie nicht kennen oder beauftragt haben in Ihre Wohnung. Sensibilisieren Sie Ihr Umfeld. Weiterhin wird grundsätzlich davon abgeraten Bargeld in hohen Summen in der Wohnung aufzubewahren.

