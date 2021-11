Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: 17-Jähriger fuhr mit Pkw in Wohnhaus ++ Buchholz - Diebstahl an Tankstelle schlug fehl ++ Seevetal/Maschen - Zwangseinweisung nach Bedrohung mit Messer ++ Winsen/Bahlburg - Gegen Baum geprallt

17-Jähriger fuhr mit Pkw in Wohnhaus

Auf der Buxtehuder Straße ist heute Nacht (4.11.2021) ein Pkw in eine Hauswand gefahren. Gegen kurz vor 1:00 Uhr kam der Nissan Almera in einer Kurve nach rechts von der abschüssigen Fahrbahn ab und prallte mit der Front in die Fassade eines etwas tiefer gelegenen Wohnhauses. Der 17-jährige Fahrer des Pkw sowie zwei Mitfahrerinnen im Alter von 16 und 18 Jahren und ein ebenfalls 18-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Aufprall zum Teil schwer verletzt. Im Wohnhaus befand sich zur Unfallzeit eine Familie. Eine 16-jährige Bewohnerin, die hinter der betroffenen Fassade schlief, wurde von Trümmerteilen getroffen und leicht verletzt.

Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der 17-jährige aus dem Landkreis Stade, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, den Wagen seines Vaters unbefugt in Gebrauch genommen. Ein Atemalkoholtest bei dem 17-Jährigen verlief negativ. Für weitere Untersuchungen wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße rund 90 Minuten voll gesperrt bleiben. Am Pkw entstand Totalschaden. Am Wohnhaus entstand Gebäudeschaden an der Außenwand. Das Haus blieb aber weiter bewohnbar.

Buchholz - Diebstahl an Tankstelle schlug fehl

Am Mittwoch, 3.11.2021, gegen 12:00 Uhr, betraten zwei Männer den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hamburger Straße. Die beiden Männer gaben vor, Hilfe an der Zapfsäule zu benötigen, woraufhin die 27-jährige Kassiererin nach draußen ging. Dort bemerkte sie jedoch, dass ein Mann sich an der Kasse zu schaffen machte. Die Frau lief wieder hinein, der Unbekannte ließ von der Kasse ab, schubste die Frau beiseite und rannte hinaus. Gemeinsam mit einem dritten Mann fuhren die beiden Diebe davon. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug gestoppt werden. Die drei Insassen, Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen, wurde die Kasse zwar beschädigt, Beute machten die Männer jedoch nicht. Zu den Vorwürfen ließen sie nicht sich nicht ein. Gegen alle drei Beschuldigten wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten sie die Dienststelle wieder verlassen.

Seevetal/Maschen - Zwangseinweisung nach Bedrohung mit Messer

Am Mittwoch, 3.11.2021, gegen 10:15 Uhr, meldete sich der Fahrer eines Linienbusses bei der Polizei. Er gab an, Streit mit einem Fahrgast zu haben, der nun den Bus nicht verlassen wolle. Als Polizeibeamte den Bus, der mittlerweile unmittelbar vor der Dienststelle in Maschen gehalten hatte, betraten und den 33-jährigen Fahrgast zum Aussteigen aufforderten, zog dieser unvermittelt ein Teppichmesser aus der Tasche und hielt es drohend in Richtung der Beamten. Die Polizisten setzen Pfefferspray ein und überwältigten den Mann. Er wurde vorläufig festgenommen.

Aufgrund seines Gemütszustandes wurde der Mann einem Arzt vorgestellt. Dieser ordnete im Anschluss die zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Gegen den 33-Jährigen wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands und Bedrohung von Polizeivollzugsbeamten eingeleitet.

Winsen/Bahlburg - Gegen Baum geprallt

Auf der Kreisstraße 37 kam es am Mittwoch, 3.11.2021, zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 72-jährige Frau war dort, gegen 11:44 Uhr, mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Vierhöfen unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei verletzte sich die 72-Jährige schwer. Das Fahrzeug musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät geöffnet werden. Die Frau kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar.

