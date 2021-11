Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Alte Masche, neuer Name - Polizei weist auf betrügerische Schreiben hin ++ Buchholz - Akku aus Pedelec gestohlen

Seevetal (ots)

Alte Masche, neuer Name - Polizei weist auf betrügerische Schreiben hin

In den letzten Tagen haben sich mehrere Geschädigte bei der Polizei Seevetal gemeldet. Sie hatten per Post ein Mahnschreiben der angeblichen Firma "Pro Collect AG" erhalten, in dem die letzte außergerichtliche Mahnung ausgesprochen wurde. Angeblich hätten die Angeschriebenen telefonisch einen Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, für den nun rund 250 Euro fällig seien.

Bundesweit warnen bereits mehrere Verbraucherzentralen vor diesem Schreiben. Bei der Polizei wurden mehrere Strafverfahren wegen versuchten Betruges eingeleitet. Betroffene sollten der Zahlungsaufforderung auf keinen Fall einfach Folge leisten, sondern Anzeige bei der Polizei erstatten.

Buchholz - Akku aus Pedelec gestohlen

Am Dienstag, 02.11.2021, entwendeten Unbekannte einen rund 800 Euro teuren Akku aus einem Pedelec. Dabei beschädigten sie das Akku-Schloss sowie die Halterung. Die Eigentümerin hatte das Rad in der Zeit von 12.10 bis 13.30 Uhr auf dem Fahrradstellplatz vor dem Bahnhof abgestellt.

Mögliche Zeugen, die beobachtet haben, wie sich jemand an dem Rad zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

