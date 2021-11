POL-WL: Schwerverletzte Frau nach Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Harburg

Auf der Lindenallee in Elstorf ist es am Montag, 01.11.2021, gegen 08:40 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 21jährige Hamburgerin ist mit ihrem Auto, vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles, an mehreren Autos, die auf der Lindenallee verkehrsbedingt warten mussten, rechtseitig vorbeigefahren und letztendlich vor einem Baum neben der Straße zum Stehen gekommen. Die Frau war vor Ort zunächst nicht ansprechbar und in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr Elstorf konnte die Frau schnell aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro. Die B3 war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde komplett gesperrt.

