POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 29.10.2021, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 31.10.2021, 12:00 Uhr

Stelle - Falsche Pflegekraft ist eingebrochen

Am Freitag-Nachmittag kam es im Achterdeich und am Samstag-Vormittag in der Hainfelder Straße zu Diebstählen aus Wohnhäusern. Im Achterdeich kam eine Frau ins Haus, die angegeben hatte, vom Pflegedienst zu sein und das Pflegebett des Ehemannes der 84-jährigen Geschädigten einstellen zu wollen. Nachdem die Frau weg war, stellte die Geschädigte den Diebstahl ihres Schmuckes fest. In der Hainfelder Straße bemerkte die 70-jährige Geschädigte das Knarzen der Treppe. Unbekannte Täter hatten zuvor unbemerkt das Haus betreten. Auch hier hatten es die Diebe auf Schmuck abgesehen. Insgesamt wurde Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Winsen/Drage - Betrunken auf Zweirädern

In der Nacht zu Halloween hatte die Winsener Polizei gleich vier Zweiradfahrer von ihren Fahrzeugen geholt. Um 21.40 Uhr fuhr ein 62-Jähriger in Tönnhausen mit 2,27 Promille ein Pedelec. In Hunden fuhr ein 33-Jähriger um kurz vor eins mit seinem Fahrrad, obwohl er Alkohol im Wert von 2,47 Promille konsumiert hatte und durch Schlangenlinien auffiel. Durch die Winsener Bahnhofstraße fuhr gegen halb sechs ein Pärchen von 30 und 31 Jahren auf ihren E-Scootern, obwohl auch sie Alkohol getrunken hatten. Sie pusteten 0,54 und 0,68 Promille. Die Radler wurden mit zur Blutprobe genommen, beide erhielten eine Strafanzeige. Das Scooter-Pärchen darf mit Bußgeldern in Höhe von 500 EUR, 2 Punkten in Flensburg und 1 Monat Führerscheinentzug rechnen.

Buchholz - Sachbeschädigung in der Innenstadt

Am Samstag, gegen 17:30 Uhr, teilten Passanten der Polizei mit, dass aus einer Gruppe junger Personen heraus eine Glastür eines Geschäfts in der Lindenpassage beschädigt wurde. Die Gruppe flüchtete direkt im Anschluss zu Fuß in Richtung Lindenstraße/Bahnhof. Personen die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten sich unter 04181-2850 an die Polizei Buchholz zu wenden.

Buchholz - Verkehrsunfall unter Einfluss berauschender Mittel

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Seppenser Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der 23-jährige Buchholzer aufgrund zu hoher Geschwindigkeit und eines Überholmanövers die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Durch den Aufprall an einer Straßenlaterne, einem Zaun und einem Baum entstand an seinem Pkw Totalschaden. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Kokain stand. Ihm wurde daher während ärztlicher Behandlung im Krankenhaus Buchholz eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde direkt einbehalten und ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Erwerb/Besitz von Betäubungsmitteln.

Seevetal - Einbruch in Zentrallager

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter durch ein Rolltor in ein Zentrallager in Ohlendorf ein. Im Inneren wurde zielgerichtet der Lagerbereich der Zigaretten aufgesucht und eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten entwendet. Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt, dürfte aber im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Seevetal - Verfolgungsfahrt endet im Grünbereich

Nach einem anonymen Hinweis am Freitagabend auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer im Bereich Seevetal sollte dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der männliche Pkw-Fahrer versuchte sich der Kontrolle zunächst zu entziehen und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften. Die Verfolgungsfahrt endete im Grünbereich der Autobahnauffahrt, wo der Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer blieb unverletzt und es entstand nur geringer Sachschaden. Den 31-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis, eines verbotenen Kfz-Rennens sowie des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Seevetal - Taschendiebstahl

Am Samstag gegen 09:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in Seevetal/Fleestedt im Fleestedter Ring zu einem Taschendiebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten das Portemonnaie einer lebensälteren Dame und entfernten sich anschließend. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Die Polizei warnt noch einmal eindringlich davor, Wertgegenstände beim Einkaufen unbeaufsichtigt zu lassen, sondern diese möglichst nah am Körper zu tragen. Seien sie achtsam und sprechen Sie bei Auffälligkeiten umgehend das Personal an oder rufen Sie die Polizei.

Autobahn 7 - Pkw ausgebrannt

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag geriet auf der A7, Höhe Toppenstedt, ein Geländewagen in Brand. Den Fahrzeuginsassen gelang noch, das Fahrzeug auf dem Standstreifen abzustellen und es mitsamt den persönlichen Sachen zu verlassen. Der Pkw brannte vollständig aus. Für die Zeit der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Brandursache ist möglicherweise ein technischer Defekt.

Autobahn 7 - Unterwegs mit gefälschten Dokumenten

Am frühen Sonntagmorgen wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) ein polnischer Pkw auf der A7 im Bereich Garlstorf angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer wies sich zunächst mit einem rumänischen Führerschein sowie rumänischer ID-Karte aus. Bei der Überprüfung der Ausweisdokumente wurde festgestellt, dass es sich um Totalfälschungen handelt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass neben den gefälschten Dokumenten auch die Personalien frei erfunden waren. Da der Mann offensichtlich keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet begründen konnte und Fluchtgefahr bestand, wurde er vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Autobahn 7 - Bus fuhr auf drei Rädern durch Niedersachsen

Am Sonntagvormittag wurde durch besorgte Verkehrsteilnehmer im Heidekreis ein Reisebus gemeldet, welcher auf nur drei Rädern die A7 in Richtung Hamburg befahren sollte. Der Bus konnte durch Beamte der Autobahnpolizei Winsen (Luhe) angetroffen und auf einen Autobahnparkplatz geleitet werden. Grund für die ungewöhnliche Fahrweise war vermutlich ein hydraulischer Defekt im Bereich der Vorderachse. Man habe das Fahrzeug, ausgestattet mit roten Kennzeichen, jedoch noch bis Kiel überführen wollen. Dem 49-jährigen Busfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm sowie dem Halter drohen Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Hierzu befindet sich ein Lichtbild in der Fotomappe.

