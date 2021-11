Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unfallflüchtiger gesucht ++ Tostedt - Pick Up flüchtet nach Verkehrsunfall ++ Nenndorf - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Winsen (ots)

Unfallflüchtiger gesucht

Eine 48jährige Frau aus Bleckede stellte am Freitag, 29.10.21, gegen 10:45 ihr Auto, ein Nissan Qashqai, auf dem Parkplatz der Kreisverwaltung im Schloßring, Winsen, ab. Gegen 13:45 Uhr musste sie feststellen, dass ihr Auto auf der gesamten linken Fahrzeugseite blau-farbende Kratzer aufwies. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken das Auto der 48jährigen beschädigt und ist danach unerlaubt vom Unfallort davon gefahren. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Polizei Winsen bittet um Hinweise unter 04171/ 7960.

Tostedt - Pick Up flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Montag, 01.11.2021, gegen 07:30 Uhr, hatte sich die Fahrerin eines BMW Kombi auf der Bahnhofstraße in Tostedt auf der linken Fahrspur eingeordnet, um in Richtung Wistedt abbiegen zu können. Als die Lichtsignalanlage auf grün wechselte wurde der BMW der Frau am hinteren rechten Kotflügel von einem silberfarbenden Pick- Up touchiert und beschädigt. Der Fahrer des Pick Up setzte seine Fahrt jedoch sofort in Richtung Buchholz fort. Auffällig an dem Pick Up war ein Werbeaufdruck in Höhe der Fahrertür oder kurz dahinter. Die Polizei Tostedt bittet um Hinweise unter 04182/ 404270

Nenndorf - Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Wie bereits berichtet kam es am 29.10.21, gegen 14:55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall an dem Kreisel Bremer Straße/ Eckeler Straße in Nenndorf. Bei dem Verkehrsunfall ist der Radfahrer schwer verletzt worden. Die bisherigen Ermittlungen dazu haben noch keine exakte Rekonstruktion des Unfallherganges ermöglicht. Die Polizei Seevetal bittet daher mögliche Zeugen, mit der Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105/ 6200 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell