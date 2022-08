Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Autofahrer bedroht Radfahrer mit Baseballschläger

Mainz (ots)

In der Kaiserstraße in der Mainzer Innenstadt kam es am Mittwochmittag zu einem Konflikt zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer. Der 30-jährige Radfahrer befuhr den Gehweg in Richtung Bahnhof. Als er die Ladezone vor einem Hotel befuhr, kam ihm der 59-Jährige PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug entgegen und fuhr ebenfalls auf die Ladezone, sodass der Radfahrer ausweichen musste. Letzterer drehte sich noch um und schüttelte den Kopf, woraufhin der PKW-Fahrer ausstieg, den Radfahrer beleidigte und ihm Gewalt androhte.

Anschließend griff er in die Beifahrerseite seines PKWs und holte einen Baseballschläger hervor, mit dem er auf den Radfahrer zuging. Als dieser und weitere Zeugen begannen, das Geschehen zu filmen, legte der Beschuldigte den Metallschläger zunächst weg. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte versteckte er ihn dann in der Rezeption des Hotels. Gegenüber den Polizeibeamten gab der Beschuldigte zunächst an, keinen Baseballschläger gehabt zu haben. Dieser konnte jedoch im Hotel sichergestellt werden.

