Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (148/2022) Polizeiinspektion Göttingen veranstaltet "1. Göttinger Motorrad - Verkehrssicherheitstag" - Informatives Programm am 2. April am Jahnstadion

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (ja/jk) - Pünktlich zum Start in die Motorradsaison 2022, findet am kommenden Samstag (02.04.22) in Göttingen der "1. Verkehrssicherheitstag" der Polizeiinspektion Göttingen speziell für Bikerinnen und Biker statt.

Auf dem Parkplatz direkt neben dem Jahnstadion im Sandweg erwartet Interessierte in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr ein breit gefächertes Präventionsprogramm.

Verkehrssicherheitsberater Jörg Arnecke und weitere Verkehrsexperten stehen an diesem Tag für Gespräche und alle aufkommenden Fragen rund um die sichere Teilnahme am Straßenverkehr zur Verfügung.

Was wird angeboten?

- "Erste Hilfe - Upgrade",

- Kostenfreie Motorradübungen auf der eigenen Maschine, (Nutzung und Durchführung erfolgt auf eigene Gefahr!) - Verlosung von drei Fahrsicherheitstrainings durch die Verkehrswacht Göttingen e.V.,

dazu Tipps

- zur sichereren Motorradbekleidung durch örtliche Firmen, - zum legalen Tuning durch Technik-Experten der Polizei Göttingen

- Aktion "Vorsicht: Toter Winkel!".

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Wer macht noch mit?

Der "1. Göttinger Motorrad - Verkehrssicherheitstag" wird ausgerichtet in enger Kooperation mit der Göttinger Sport und Freizeit GmbH & Co. KG, der Verkehrswacht Göttingen e.V. sowie weiteren Netzwerkpartnern.

Fahrsicherheitstraining der Verkehrswacht am Sonntag

Ergänzend zum "1. Motorrad-Verkehrssicherheitstag" bietet die Verkehrswacht Göttingen e.V. am Sonntag in der Zeit von 09.00 bis 17.00 Uhr ein Fahrsicherheitstraining für Motorradfahrende an. Veranstaltungsort ist ebenfalls der Parkplatz neben dem Jahnstadion. Anmeldungen sind auf der Homepage der Verkehrswacht Göttingen möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell