Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Dienstag, 30.08. zwischen 11.50 und 12.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Hyundai, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Proviantamt" abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Lauchheim: Unfall beim Überholen

Mit ihrem VW scherte eine 33-Jährige am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr auf der B 29 bei Westerhofen zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges aus. Hierbei übersah sie, dass ein 54-Jähriger, der mit seinem Porsche hinter ihr fuhr, bereits zum Überholen angesetzt hatte, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Essingen: Unfall verursacht und geflüchtet

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen ereignete. Auf der B 29, Höhe des Industriegebietes wechselte ein 51-Jähriger gegen 10 Uhr die Fahrspur, wobei der Anhänger seines Fahrzeuges gegen den Skoda einer 65-Jährigen prallte. Die 65-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher, der ohne anzuhalten davongefahren war, konnte von einer Streifenbesatzung auf der A7 kurz vor der Anschlussstelle Dinkelsbühl-Fichtenau eingeholt und angehalten werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Ellwangen: Ohne Führerschein und Versicherung, dafür aber mit Alkohol

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 35-Jähriger am Sonntagabend verursachte. Kurz vor 18.30 Uhr befuhr er mit seinem VW Touran die Daimlerstraße in Richtung Innenstadt. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung von über drei Promille kam er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und überfuhr eine Verkehrsinsel, wobei die Ölwanne des VW aufgerissen wurde. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 35-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und sein Pkw weder zugelassen noch versichert ist. Der 35-Jährige musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Zur Reinigung der Straße rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen aus.

Leinzell: Wohnmobil zerkratzt

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Sonntagabend, 18.45 Uhr zerkratzte ein Unbekannter die komplette Beifahrerseite eines Wohnmobils, das in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Kirchgasse abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Heubach: Parkrempler

Beim Ausparken beschädigte ein 58-Jähriger am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr mit seinem VW Golf einen in der Straße "Felsenäcker" abgestellten Skoda, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand.

