POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle - Gewalttätiger Ladendieb - Brand

Fellbach: Geparkten Ford beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 22 Uhr und 08:20 Uhr, wurde ein in der Eisenbahnstraße geparkter Ford Mondeo durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Ford war am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt und wurde auf der kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der Unbekannte befuhr die Eisenbahnstraße aus Richtung der Höhenstraße kommend in Richtung Bahnhof und streifte hierbei den Ford Mondeo. Zeugenhinweise zu dem unbekannten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Fellbach, Tel. 0711/ 57720, entgegen.

Waiblingen: Gewalttätiger Ladendieb

Ein 28-jähriger Kameruner entwendete am Samstag gegen 18:30 Uhr mehrere Gegenstände in einem Supermarkt in der Devizesstraße. An der Kasse rempelte er eine Kundin an und es entwickelte sich eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Streife wurde vor Ort auf das Geschehen aufmerksam gemacht und trennte die Streitenden. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung verweigerte der 28-Jährige die Angabe seiner Personalien. Bei der folgenden Durchsuchung wehrte sich der Beschuldigte heftig, schlug und trat um sich, verletzte hierbei zwei Beamte leicht und beleidigte fortwährend die Beamten. Schlussendlich konnte der Widerstand des Beschuldigten überwunden werden, er wurde festgenommen, geschlossen und zum Polizeirevier Waiblingen verbracht. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks konnte das Diebesgut aus dem Supermarkt sichergestellt werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun nicht nur wegen Ladendiebstahl, Beleidigung und Körperverletzung verantworten, sondern auch noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Fellbach: Abgelenkt auf geparktes Fahrzeug - Beifahrer leicht verletzt

Ein 41-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Samstag kurz vor 22 Uhr die Geschwister-Scholl-Straße, kam infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem geparkten Ford Transit. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der nicht angeschnallte 31-jährige Beifahrer leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Beifahrer seinem Fahrer ein Brillenetui reichte und dieser hierdurch abgelenkt war. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 7.500 Euro.

Backnang: Brand eines Balkon

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet kurz vor Mitternacht von Samstag auf Sonntag ein im Erdgeschoss befindlicher Balkon eines Mehrfamilienhauses im Seehofweg in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Balkontüre und ein darüberliegendes Fenster im Obergeschoss beschädigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Backnang gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung bei ca. 5.000 Euro liegen. Möglicherweise wurde der Schwelbrand unterhalb des Balkons durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ausgelöst. Zur Klärung der genauen Ursache sind noch weitere Ermittlungen erforderlich.

