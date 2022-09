Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Sachbeschädigung und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Aalen: Kennzeichen abgerissen und Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Mutwillig beschädigt wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein blauer Citroen C3 auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gartenstraße. Der Unbekannte riss beide Kennzeichen am Fahrzeug gewaltsam ab und steckte die beiden Kennzeichen unter die Scheibenwischer der Frontscheibe. Weiterhin schlug der Täter zwei Löcher in die Frontscheibe. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/ 5240, entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Geparkten Fiat beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag 23 Uhr und Samstag 13 Uhr wurde ein geparkter Fiat 500 von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Fiat war im Milchgäßle auf Höhe eines Spielwarengeschäfts ordnungsgemäß geparkt. Als die Geschädigte am Samstag zu ihrem geparkten Fahrzeug kam musste sie feststellen, dass die linke Seite des Fiat beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, entgegen.

Aalen: Polo beschädigt - Zeugen gesucht

Am Samstag zwischen 17 Uhr und 18:35 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Heinrich-Rieger-Straße ein VW Polo beschädigt. Bei dem verursachenden Fahrzeug muss es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben, der sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt entfernt hat. An dem schwarzen VW Polo wurden an der Heckstoßstange weiße Lackantragungen sichergestellt. Das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/ 5240, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

