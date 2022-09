Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falscher Microsoft-Mitarbeiter - 26-Jähriger wegen Drogenhandel in Untersuchungshaft - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Berglen: Betrüger gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Ein 55-Jähriger wurde am letzten Mittwoch von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter telefonisch kontaktiert. Dieser täuschte vor, dass der PC des 55-Jährigen von Viren befallen sei und Microsoft entsprechende Warnmeldungen erhalte, woraufhin das Opfer veranlasst wurde, ein Fernwartungstool seinem PC zu installieren. Während dem mehrstündigen Telefonat wurde dem Betrüger so die Möglichkeit geben, per Fernzugriff den PC des Opfers zu manipulieren. Dabei gelang es dem unbekannten Täter zunächst unbemerkt auch einen fünfstelligen Geldbetrag vom Bankkonto des Opfers zu transferieren.

Polizei rät:

Besondere VORSICHT ist geboten, wenn bei Ihnen das Telefon klingelt und Ihnen unaufgefordert ein technischer Support angeboten wird. Dies auch dann, wenn sich die Anrufer als Mitarbeiter von Microsoft zu erkennen geben - in denen uns bekanntgewordenen Vorfällen handelte es sich immer um Betrüger!

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zum Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten oder Informationen zu Kundenkonten heraus.

- Gewähren Sie unbekannten Anrufern / Personen niemals Zugriff auf Ihren Rechner oder Smartphone.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter bzw. schalten Sie ihr Smartphone auf den sogenannten Flugmodus.

- Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich Ihre Passwörter.

- Lassen Sie Ihren Rechner / Smartphone überprüfen und das installierte Fernwartungsprogramm löschen.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Erstatten Sie unverzüglich Anzeige bei der Polizei.

Fellbach: Radfahrerin contra Pkw

Eine Radfahrerin befuhr am Freitag gegen 11 Uhr die Straße Höhe in Richtung Höhenstraße, als ihr in einer Kurve ein Pkw entgegenkam. Sie konnte nicht ausweichen und stieß mit dem Auto zusammen, wobei sie sich am Arm verletzt. Die 42-jährige Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Rudersberg: 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Wegen Drogenhandels wurde am Mittwoch ein 26-jähriger Mann festgenommen. Er war in Schlechtbach gegen 1.20 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und sollte von der Polizei kontrolliert werden. Als der Radfahrer die zivilen Polizeibeamte als solche wahrgenommen hatte, flüchtete er zu Fuß. Beim Wegrennen stürzte er und wurde festgenommen. Das von ihm mitgeführte Päckchen, ca. 100 Gramm Marihuana, sowie weitere drogenspezifische Utensilien und noch unbekannte Substanzen in Tablettenform wurden polizeilich sichergestellt. Nach Prüfung des Vorfalls sowie der Haftgründe beantragte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen Haftbefehl. Bei einer gerichtlichen Vorführung des deutschen Tatverdächtigen erließ ein Haftrichter einen Haftbefehl, der auch in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell