Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche

Aalen (ots)

Stimpfach: Einbruch in Firma

In den frühen Freitagmorgenstunden zwischen 01 Uhr und 02:30 Uhr verschafften sich zwei Personen Zugang zu einem Firmengebäude in der Greutstraße. Dort versuchten sie einen Schrank gewaltsam zu öffnen, blieben dabei aber erfolglos. Die beiden Männer verursachten Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Polizeiposten Fichtenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07962 379 um Zeugenhinweise.

Rot am See: Steuerungseinheit entwendet

Ein Dieb gelangte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 22 Uhr und 07 Uhr in ein Firmengelände in der Robert-Bosch-Straße. Dort verschaffte er sich Zugang in die Fahrerkabine eines Mähdreschers und entwendete daraus die Steuereinheit im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

