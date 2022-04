Ulm (ots) - Am Sonntagmorgen wurden die Beamten zu einer Gaststätte in der Olgastraße gerufen. Gegen 01.45 Uhr trafen sie einen blutverschmierten 17-Jährigen an. Als die Beamten seine Ausweispapiere einforderten, drehte sich der junge Mann um und wollte davongehen. Ein Beamter hielt ihn am Arm fest, woraufhin der Mann einen Schlag in Richtung des Beamten ausführte. ...

mehr