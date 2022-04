Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Trainspotter auf den Gleisen

Ulm (ots)

Gegen 09.00 Uhr forderten die Beamten der Bundespolizei am Samstagmorgen Unterstützung an. Durch den Bahnhof von Hermaringen fuhr eine Dampflok. Dieses heutzutage ungewöhnliche Schienenfahrzeug löste Interesse von Schaulustigen aus. In ihrer "Gier" nach einem guten Foto nahmen sie es mit ihrer Sicherheit nicht so genau. Sie betraten den Gleiskörper, um sich in Position für den Schnappschuss zu bringen. Dabei ließen sich die Bahnbegeisterten, sogenannte Trainspotter, auch nicht von einem Gitterzaun abhalten. Die Beamten sprachen die Fotografen an und verwiesen sie auf sicheres Gelände. Von dort aus konnten sie das antike Fahrzeug filmen.

+++++++++++++++++++618912;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell