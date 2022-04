POL-UL: (UL) Ulm - Unfallflucht geklärt - Zur Klärung einer Unfallflucht trugen am Samstagabend in Ulm zwei aufmerksame Zeuginnen bei.

Ulm (ots) - Gegen 00.00 Uhr am Sonntag wurde in der Murrstraße durch die Laupheimer Polizei ein 29-Jähriger in seinem VW kontrolliert. An dem VW waren die Hauptuntersuchung und das Erste-Hilfe-Material abgelaufen. Außerdem konnten die Polizisten beim Fahrer Alkohol riechen. Ein Alkoholtest auf dem Polizeirevier ...

mehr